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Из общежития на набережной Малой Невки забрали сильно отравившегося студента и его мертвого соседа по комнате

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© Фото: Pxhere

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В Петроградском районе правоохранители разбираются в смерти студента, тело которого обнаружили в комнате общежития на набережной Малой Невки. Кроме того, по тому же адресу медики обнаружили сильно отравившегося соседа погибшего, которого экстренно госпитализировали с сильным отравлением.

Оказалось, что погибший 19-летний студент приехал учиться в Петербург из Тюмени и проживал в комнате с 20-летним юношей из Новгородской области. Оба приехали в Петербург с целью учебы в колледже, однако для одного из молодых людей вечер пятницы закончился смертью. Об этом пишет "Патрульный Петербурга".

Так, 7 апреля правоохранители получили сообщение, что в общежитии на набережной Малой Невки нашли труп. По прибытию на место в комнате общежития Морского Рыбопромышленного колледжа лежал погибший 19-летний учащийся. Уточняется, что несколько раньше на скорой из этой же комнаты забрали 20-летнего знакомого погибшего.

У выжившего выявили острое отравление неизвестным веществом. Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии. С места происшествия специалисты изъяли металлическую банку со следами горения.

Труп второго студента направили в морг для установления причин смерти. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего уточняются. 

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