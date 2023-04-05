Под Петербургом безжалостный прохожий открыл огонь по домашним собакам прямо на глазах у хозяина

В Ломоносовском районе Ленинградской области неизвестный злоумышленник расстрелял домашних собак прямо на глазах у их хозяина. Инцидентом заинтересовались правоохранители.

Животных расстреляли в коттеджном поселке Можайский парк под Петербургом. В настоящий момент решается во вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленника ищут.

Как рассказал "Петроград", Все произошло вечером 4 апреля. Тогда местный житель пошел на прогулку с собаками и встретил на своем пути вооруженного ружьем мужчину, который открыл огонь по питомцам.

Предполагается, что пострадали две собаки. Четвероногих доставили к ветеринарам и оказали им необходимую помощь.

Найденные на месте происшествия гильзы разного калибра направили на экспертизу. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.