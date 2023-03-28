В Петербурге на кресте церкви Святого Михаила заметили двух юных руферов, размахивающих "козой"

В Северной столице двое молодых людей забрались на крышу лютеранской церкви Святого Михаила и начали фотографироваться, показывая "козу". Тем не менее, сотрудники храма сами в полицию идти не намерены.

Инцидент произошел утром 28 марта. Двое руферов устроили фотосъемку на кресте церкви Святого Михаила. О нарушителях в храме знают, но в полицию идти по этому поводу не собираются.

В разговоре с "МК в Питере" настоятель храма Дмитрий Петров пояснил, что ситуацией правоохранители должны заинтересоваться сами для того, чтобы спасти горе-экстремалов. Петров подчеркнул, что в храме за молодых людей готовы молиться, чтобы они бросили опасные увлечения и учились в учебных учреждениях, становясь полезными обществу.