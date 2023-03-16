Жителя Колпино, открывшего стрельбу по полицейским через дверь квартиры, отправили под стражу

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения мужчине, отрывшему стрельбу по правоохранителям через дверь квартиры. Гражданин отправился под стражу.

Колпинский районный суд отправил под стражу злоумышленника, которого задержали после стрельбы в полицейских через дверь квартиры одного из домов по бульвару Трудящихся. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

До этого гражданин получил обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов при удержании в помещении несовершеннолетней дочери 2008 года рождения от первого брака.

Инцидент произошел 15 марта около трех часов дня. Тогда в полицию позвонила 24-летняя женщина, которая сообщила, что ее 40-летний сожитель по телефону высказал ряд угроз. По прибытию на место правоохранителей, хозяин квартиры отказался впустить их и несколько раз выстрелил через дверь.

После долгих уговоров мужчина все-таки открыл дверь и сдался. Злоумышленника в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции для разбирательства. В ходе специалисты изъяли охотничье ружье и травматический пистолет.