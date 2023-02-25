В Петербурге маленький житель Ленобласти скатился с горки на "ватрушке" и попал в больницу

В Невском районе Санкт-Петербурга четырехлетний ребенок въехал в дерево после неудачного спуска с горы на "ватрушке". Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Несовершеннолетний проживает в Ленобласти, а в город он приехал, чтобы покататься на "ватрушке" недалеко от Ледового дворца. Как пишет "Патрульный Петербурга", эта затея обернулась для ребенка печальными последствиями вечером 23 февраля.

Во время спуска с горы мальчик врезался в дерево. Врачи диагностировали у пострадавшего, госпитализированного с проспекта Пятилеток во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу, сотрясение головного мозга.

В настоящее время ребенок, который изначально был доставлен к медикам в тяжелом состоянии, проходит лечение.