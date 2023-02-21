В Петербурге за прошлый год по делам о взятках осудили почти 400 коррупционеров

За прошлый год в Северной столице на незаконном получении денежных средств попались более 420 должностных лиц, при этом в общем было выявлено около 900 коррупционных нарушений.

За 2022 год из-за коррупции своих должностей лишились восемь депутатов. Известно, что злоумышленник незаконно забирали себе государственные деньги из муниципальных советов и образований города. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города на Неве.

Отмечается, что общая сумма исков с учетом возмещения ущерба составила 403 миллиона рублей. Кроме того прокуратурой была инициирована процедура ареста имущества хозяйствующих субъектов.

Также уточняется, что за прошлый год прокуроры поддержали государственное обвинение по 373 уголовным делам, связанных с коррупцией. В результате было осуждено 388 лиц, из них в отношении 222 человек приняли решения об обращении имущества, которое оказалось у злоумышленников преступным путем, и предметов взятки в доход государства. Из общая сумма составила около 13,5 миллионов рублей.