Петербуржца, скрывавшегося около полутора лет от правоохранителей, поймали в Великом Новгороде

Правоохранительные органы Великого Новгорода поймали петербуржца, числившегося в федеральном розыске около полутора лет. Мужчину задержали за изготовление и хранение запрещенных веществ.

В Великом Новгороде сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков был задержан 33-летний житель Северной столицы, который со своим 39-летним знакомым занимался изготовлением и хранением наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает "МК в Великом Новгороде" со ссылкой на официальный сайт управления МВД России по региону.

Мужчины начали заниматься незаконной деятельностью еще в 2021 году в деревне Шевелево на территории бывшего коровника.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование дела и установка причастности петербуржцев к другим аналогичным преступлениям продолжаются.