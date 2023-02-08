В одном из ресторанов на Дыбенко уроженец Челябинска угрожал персоналу ножом

В Невском районе Северной столице удалось задержать злоумышленника, который, вооружившись ножом, попытался напасть на персонал ресторана. Оружие у дебошира забрали.

Инцидент произошел в одном из заведений общественного питания на улице Дыбенко восьмого февраля. Тогда 66-летний уроженец Челябинска с ножом начал угрожать расправой сотрудникам ресторана. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и ЛО.

Около двух часов ночи злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии, после чего доставили в отделение полиции.

Все детали, причины недовльства дебошира и обстоятельства произошедшего выясняются.