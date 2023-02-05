В Московском районе петербуржец проломил череп, упав с высоты собственного роста

В Московском районе мужчине, пришедшему в гости, понадобилась помощь медиков после того, как он неудачно упал в парадной. Пострадавшего поместили в реанимацию.

Инцидент произошел четвертого февраля. Тогда в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на больничной койке оказался 48-летний петербуржец, случайно проломивший себе череп. Об этом пишет "Патрульный Петербурга".

По словам одной из опрошенных, на мужчину никто не нападал, а травма появилась в следствии того, что он сам неудачно упал на спину в парадной дома по Дунайскому проспекту и ударился головой.

Уточняется, что скорую на место происшествия вызывала 39-летняя местная жительница, которая пояснила, что пострадавший - это друг ее мужа. Вечером четвертого февраля мужчины решили встретиться, и пока ее муж открывал дверь, его друг упал с высоты собственного роста на спину и потерял сознание.

В результате у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, а также перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Сейчас гражданин находится в тяжелом состоянии на отделении хирургической реанимации.