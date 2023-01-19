Под Петербургом мужчине после застолья пришлось навестить травматолога

В Волховском районе Ленобласти посиделки двух товарищей закончились дракой, после которой одному из ее участников пришлось посетить травматолога.

Все произошло утром 18 января. Тогда в правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Юрия Гагарина в квартире находится гражданин с пробитой головой, которому срочно нужна помощь. Об этом рассказал "Патрульный Петербурга".

На место оперативно прибыли специалисты, которые уточнили, что около девяти утра 32-летний безработный мужчина в ходе распития алкогольных напитков поссорился со своим собутыльником, после чего нанес ему не менее трех ударов кулаком по голове и лицу.

В результате пострадавший попал на больничную койку в тяжелом состоянии, мужчину сразу же перевели в травматологическое отделение с поврежденным мозгом, переломом костей черепа, ушибами и ссадинами головы.

Второго участника ссоры задержали и поместили в изолятор временного содержания. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".