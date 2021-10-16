В Новом Петергофе замечание росгвардейцев распивающим алкоголь мужчинам закончилось стрельбой

Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

В Петродворцовом районе за нападение на росгвардейцев задержали двух мужчин

В сквере на Сампсониевской улице сотрудники правоохранительных органов сделали замечание двум мужчинам, которые употребляли спиртное. «На законные требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия нетрезвые граждане отреагировали агрессивно. Они оказали активное сопротивление правоохранителям, хватали их за форменное обмундирование, пытались повалить на землю», — говорится в отчете.

Росгвардейцам пришлось сделать два выстрела в воздух. После этого они смогли задержать и передать полиции нарушителей общественного порядка.