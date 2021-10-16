Суд запретил покидать Петербург и Ленобласть гендиректору подрядчика дома Чубакова

Об этом сообщила 16 октября городская объединенная пресс-служба судов.
Петроградский районный суд Петербурга избрал запрет определенных действий гендиректору ООО «Мастер Руф» Ивану Малахову. Компания осуществляла капитальный ремонт в доме-памятнике Чубакова, в котором произошел пожар и сгорели квартиры жильцов.
Следствие просило заключение под стражу, а Малахов — залог. «Суд всем отказал, избрав запрет определенных действий. Малахову запрещено покидать СПб и ЛО, приближаться к дому 30 лит. А по набережной Карповки ближе, чем на 100 м, общаться со свидетелями, экспертами, потерпевшими по делу», — сообщила пресс-служба.