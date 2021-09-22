В ТРЦ «Мега Парнас» эвакуировали посетителей и персонал после сообщения о минировании

Об этом 22 сентября сообщают пользователи социальной сети «Вконтакте» в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

В «Меге Парнас» из-за анонимки о минировании эвакуировали работников и посетителей торгового центра. Пользователи пишут, что к «Меге» подъехали скорая помощь, сотрудники правоохранительных органов и пожарные, хотя возгорания не было видно.

После эвакуации перед торговым центром появились огромные пробки. Движение стоит на съезде КАД в сторону «Меги Парнас». Также водители стоят в заторах на Новоприозерском шоссе и проспекте Энгельса.