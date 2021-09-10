На территории морского завода в Кронштадте горел военный корабль

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В Кронштадтском морском заводе десятого сентября в 14:23 загорелась каюта военного корабля «Василий Старостин». В пресс-службе учреждения объяснили причину возгорания: «искорка попала на диван» во время сварочных работ. Военный корабль в это время находился в сухом доке имени Сургина на ремонте.

Огонь охватил четырехместную каюту и повредил обшивку, шкаф и потолок. Люди не пострадали. Площадь пожара составила пять квадратов, ему присвоили ранг №2.

Возгорание по адресу Петровская улица, 2 тушили 45 спасателей и 10 единиц техники. К 15:06 пожар локализовали.