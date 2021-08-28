Петербургский суд вынес меру пресечения воспитателям-насильникам

Приморский районный суд вынес меру пресечения воспитательницам детского сада, которых подозревают в насилии над детьми. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

По делу о насильственных действиях сексуального характера проходят три сотрудницы. Так, по версии следствия, в декабре 2020 года петербурженка рассказала сотрудникам полиции, что в детскому саду ГБДОУ «Детский сад № 19 Приморского района Петербурга» на Яхтенной улице воспитатели трогали её четырёхлетнего ребёнка за ягодицы. По факту данного инцидента в учреждении началась проверка. 26 августа женщин задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На данный момент, по решению суда, женщинам запрещено посещать массовые мероприятия, общаться со всеми, кроме родственников, а также отправлять письма и посылки. Сотрудницы свою вину не признали. Расследование продолжается.