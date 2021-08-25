В результате ДТП на Ленинском проспекте женина скончалась

Сегодня, 25 августа, 36-летняя петербурженка, госпитализированная после ДТП 22 августа на Ленинском проспекте, скончалась.

"Форд" сбил троих на пешеходном переходе. Мать и 6-летнюю дочь отвезли в реанимацию в городскую больницу №26. Женщина умерла, не приходя в сознание. Девочка все еще остается в реанимации.

Авария произошла в воскресенье, 22 августа, около 10:45 на перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения. Две машины Ford Focus и Ford C-MAX не смогли разъехаться. От удара одна из машин отлетела на пешеходных переход. Пострадали трое - женщина с ребенком и 37-летний велосипедист.