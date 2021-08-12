Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших на Камчатке

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким пострадавших при падении вертолета на Камчатке. Как стало известно, на борту находилось 16 человек, из которых 6 прибыли из Петербурга.

"С Камчатки пришла трагическая весть. Упал вертолет, на борту которого была туристическая группа из Петербурга. По данным МЧС, из 6 петербуржцев спасены трое," - сообщили в пресс-службе Смольного.

Спасательная операция в настоящее время продолжается. Всего удалось спасти 6-ых. Среди туристов был 17-летний подросток из Петербурга, который сейчас числиться в списке пропавших без вести. Упавший вертолет лежит на глубине 135 метров.