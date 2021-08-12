В Петербурге нашли мать, бросившую новорожденную дочь в парадной

В Петроградском районе города бросившая своего ребенка мать вернулась домой 12 августа в седьмом часу утра. Женщина оставила дочь в парадной накануне вечером.

Местный житель дома 57/1 по Большому проспекту П.С. обнаружил коляску сиреневого цвета с новорожденным ребенком. Мужчина обратился в правоохранительные органы, которые всю ночь искали родителей девочки.

К поискам также подключили служебную собаку Есению, которая выследила отца девочки. Им оказался уроженец республики Молдавии. Оказалось, мужчина вернулся из командировки и до сих пор не виделся с гражданской женой и ребенком.

Девочку госпитализировали в больницу с воспалением слизистой оболочки носоглотки.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери. По предварительным данный, женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ее лишили права воспитывать двух старших детей, а также поставили на учет.