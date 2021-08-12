В Курортном районе Петербурга две иномарки столкнулись лоб в лоб

На Зеленогорском шоссе 11 августа столкнулись две иномарки. Как сообщают очевидцы, машины столкнулись лоб в лоб.

Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", один из автомобилей перевернуло на крышу, а запчасти разбросаны по дороге. У обеих машин отсутствуют передние колеса.

По словам очевидцев, на место ДТП прибыли кареты скорой помощи, а также спасатели. В социальных сетях утверждают, что одно из водителей доставали спасатели. Информации о погибших не поступало. Пострадавших увезли на трех автомобилей скорой.

Из-за ДТП в Курортном районе образовалась пробка.