Утренняя драка на Ломоносова закончилась стрельбой

Накануне утром, 9 августа, полицейские задержали мужчину, который в ходе конфликта выстрелил в своего оппонента. Очевидцы слышали, как на улице Ломоносова у дома №1 кому-то прострелили руку.

По предварительным данным, стрелял 32-летний безработный петербуржец. Как оказалось, во время перепалки, мужчина, решил завершить спор, выпустив пулю из травматического оружия.

Пострадавший предпочел покинуть место происшествия. Известно, что на данный момент в больницу он не обращался.

Полицейские изъяли у стрелка пистолет и магазин с четырьмя патронами. Его поместили в изолятор. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.