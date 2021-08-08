У жильцов дома №146 на Невском проспекте протекла крыша

В субботу, 7 августа, квартира дома №146 на Невском проспекте затопило из-за дождя. Как оказалось, у дома отсутствует кровля.

Здание сейчас находится на капитальном ремонте, поэтому осталось без кровли. Однако денег на временную коммунальные службы не выделили.

Жильцы дома делятся кадрами потопа в социальных сетях. Одна из жительниц дома опубликовала видео в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". На записи видно, как вода испортила потолок и стены, а на полу скоро начнет все плавать.

"Идёт капитальный ремонт кровли, в итоге в квартирах на пятом этаже протечки", — прокомментировала петербурженка.

По предварительным данным, от протечки уже пострадали 15 квартир. Коммунальщики обещали возместить ущерб всем пострадавшим после ремонта кровли.