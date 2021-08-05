В системе gетербургского метро произошел сбой

В четверг, 5 августа, утром петербуржцы не могли воспользоваться банковскими картами для оплаты проезда. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Система не сработала на большинстве станций. Оплата была доступна только за наличный расчет. Причина до сих пор остается неизвестной, в метрополитене предполагают, что проблемы возникли у банков.

Около часа специалисты устраняли неполадки. Работу восстановили примерно в 8:20.



