СК завели дело на петербуржца о попытке убийства

Следственное управление предъявило обвинение в попытке убийства мужчине, который пытался задушить своего сына. Прокуратура Петербурга проверяет обстоятельства травмирования ребенка в квартире на Дальневосточном проспекте.

3 августа в полицию поступило сообщение от женщины, которая заперлась в туалете, спасаясь от своего мужа. Прибывший наряд полиции обнаружил 33-летнего мужчину за покушением на убийство восьмилетнего мальчика. Ребенка доставили в детскую больницу № 19 с травмами головы и ссадинами.

"По данным следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту, действуя умышленно, на почве личных неприязненных отношений, избил своего 9-летнего сына, после чего, высказывая угрозы убийством, стал его душить", - сообщили в пресс-службе СК.

Правоохранительные органы выяснили, что семья стояла на учете, как неблагополучная. Также стало известно, что мужчина уже был судим ранее за покушение на убийство. Отцу может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы.