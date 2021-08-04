Водитель маршрутки отказался вести петербуржца с ДЦП

Петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов рассказал в социальных сетях, как решил в дождь ехать домой на маршрутке, о чем пожалел.

Водитель общественного транспортного средства не захотел везти Ивана из-за того, что он инвалид. Пожилой мужчина кавказской наружности попытался обвинить другого пассажира, который зашел вместе с программистом, в том, что тот его "притащил". Пассажиру, оплатившему проезд, пришлось покинуть салон маршрутки, чтобы избежать конфликта.



По словам Ивана, через 500 метров на светофоре водитель открыл дверь и потребовал выйти. Однако за него вступился другой пассажир, "бритый мужик с бородой, в наколках", который практически заставил водители везти инвалида.

На своей странице в Facebook, программист рассказал, что подобное случилось с ним впервые за три года. Водитель маршрутки всю дорогу оборачивал и громко обсуждал на своем языке произошедшее.

В 2020 году Иван Бакаидов вошел в рейтинг "30 до 30, самых перспективных молодых людей до 30 по версии Forbes. Он разрабатывает программы, которые позволяют общаться людям с проблемами речи.