В Красногвардейском районе нашли тело с простреленной головой

В красногвардейском районе Петербурга нашли мужчину застреленным в собственной квартире.

Накануне вечером в полицию обратился 41-летний петербуржец, который потерял старшего брата. Последний раз они общались дней десять назад, а потом мужчина перестал отвечать на звонки. Когда заявить приехал в квартиру к родственнику, он почувствовал странный запах.

Дверь вскрыли правоохранительные органы. Хозяина квартиры был обнаружен с простреленной огнестрельным оружием головой, а рядом с ним нашли ружье, а в доме пистолет, коробку патронов, арбалет и одиннадцать стрел. Время смерти предстоит установить судмедэкспертам.