В Купчино маленький мальчик решил поиграть в прятки с полицией

Вечером 31 июля в полицию поступило сообщение о пропаже ребенка 4,5 лет. Родители не смогли найти своего мальчика в квартире дома на улице Ярослава Гашека.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Отец мальчика предположил, что мог случайно не закрыть входную дверь, когда выносил мусор.

Несколько нарядов прочесывали Фрунзенский район в поисках мальчика. Полиция искала малыша округ дома на улице Ярослава Гашека в Купчино, но безуспешно.

Примерно через час поступил звонок от матери, которая сообщила, что ребенок решил спрятаться в шкафу.