В Петербурге велосипедист вернул водителю "Мерседеса" выброшенную бутылку

В Невском районе Петербурга недалеко от Володарского моста произошел инцидент с участием велосипедиста и "Мерседеса". Видеозапись с происшествием попала в социальные сети.

Водитель иномарки выбросил путсую пластиковую бутылку из окна автомобиля. Мимо проезжающий велосипедист не одобрил поступок мужчины. Молодой человек подобрал мусор и, догнав хулигана, кинул ему в окно бутылку.

"Когда водитель высунул бутылку, мне это показалось странным, а потом, когда он ее выкинул, то возмутился очень", – поделился активист в социальных сетях.

Как сообщил велосипедист, его очень возмутил этот поступок. Многие пользователи в комментариях обвинили молодого человека в "постанове".