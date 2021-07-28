В Мурино две женщины подрались из-за коляски

В Ленинградской области в Мурино на детской площадке ЖК «Эланд» произошел конфликт между молодой мамой Инной Шахматовой и еще одной женщиной.

После перепалки Шахматова ушла домой в порванной одежде и вырванным ногтем. На своей странице «ВКонтакте» пострадавшая сообщила, что она находилась на площадке вместе с детьми и поставила на газон около качели коляску, но для прохода или проезда она не мешала. Жительница Мурино решила поинтересоваться у Шахматовой о том, где она живет, но спросила это в грубой форме. Также женщина собиралась собственноручно вывезти коляску со двора.

После словесного конфликта между женщинами возник конфликт, в результате которого у Шахматовой порвалось платье, а также вырвался ноготь. «Пока я заливала перекисью палец, она вызвонила соседку и стали вместе мне предъявлять, что это их двор и они за него платят. Мне там не место», — заявила пострадавшая.

Конфликт прервал управляющий домом, заявивший, что площадка — это общественное место и она предназначена для всех детей.