Петербургский суд признал банкротом Евгения Кадомского

По решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти сооснователя петербургского холдинга Food Retail Group, а также "Двух палочек" и "Марчеллис" Евгения Кадомского признали банкротом.

Предприниматель должен кредиторам более 1 млрд рублей. Его имущество продадут в счет погашения долгов. Согласно документу, срок реализации процедуры - шесть месяцев, до 20 января 2022 года.

Заявление о банкротстве в январе 2021 года подало ООО «Серпуховская», в котором сумма требований составила 830 млн рублей. Коммерческий банк «Интеркоммерц» попросил внести задолженность на сумму более 1 млрд рублей, а также еще 150 тысяч рублей попросила налоговая.

Кадомский сооснователь петербургского холдинга Food Retail Group. Он владел сетью ресторанов «Две палочки», «Марчеллис», бизнес-школой Swissam и развлекательным центром Maza Park. Однако в 2016 году Кадомский вышел практически из всех их совместных юрлиц, оставив только доли в компаниях «ДП Сервис» и «Академия», которые сейчас будут ликвидированы.