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В Купчино прорвало трубу

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© Фото: Baltphoto

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Во Фрунзенском районе забил гейзер от «Теплосети».

В пятницу, 23 июля, во Фрунзенском районе на Купчинской улице, 19 прорвало трубопровод. 

"В рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" производят работы по устранению технологического нарушения во Фрунзенском районе, выявленного во время проведения плановых гидравлических испытаний. Ремонтные бригады приступили к замене ненадежного участка трубопровода по адресу Купчинская улица 19. В зоне разлива воды оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений", - сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Коммунальная авария произошла во время плановых испытаний. Напор воды был такой силы, что достиг высоты девятиэтажного дома. Температура не превышает 40 градусов. 

Ответственное предприятие застраховано, все убытки будут возмещены. 

 

 

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