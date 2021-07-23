В Купчино прорвало трубу

В пятницу, 23 июля, во Фрунзенском районе на Купчинской улице, 19 прорвало трубопровод.

"В рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" производят работы по устранению технологического нарушения во Фрунзенском районе, выявленного во время проведения плановых гидравлических испытаний. Ремонтные бригады приступили к замене ненадежного участка трубопровода по адресу Купчинская улица 19. В зоне разлива воды оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений", - сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Коммунальная авария произошла во время плановых испытаний. Напор воды был такой силы, что достиг высоты девятиэтажного дома. Температура не превышает 40 градусов.

Ответственное предприятие застраховано, все убытки будут возмещены.