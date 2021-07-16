В Петербурге задержали Эльмана Пашаева за угрозы инспектору ДПС

В Петербурге в отношении блогера Эльмана Пашаева СК возбудил уголовное дело об угрозах применения насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Петербургу, 7 июня в Приморском районе блогера остановили сотрудники ДПС. Пашаев, находясь за рулем Chevrolet, нарушил правила дорожного движения. Блогер нецензурно выражался в адрес полицейских, а также проявлял пренебрежительность и неуважение. После высказываний, блогер решил оставить водительское удостоверение и скрыться.

Пашаев нашел номер телефона одного из инспекторов ДПС и начал звонить ему с угрозами применения насилия в отношении самого инспектора и его близких. До сих пор остается неизвестно, как блогер заполучил личные данные сотрудника.

В настоящий момент Эльмана Пашаева задержали. СК решает вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому может грозить до пяти лет тюрьмы.

СК отмечает, что блогер неоднократно привлекался к уголовной ответственности.