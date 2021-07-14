Пассажиры автобуса из Петербурга застряли по дороге в Крым

76 пассажиров автотура из Петербурга в Крым уже 16 часов стоят на 259 километре трассы Петербург — Москва и жду, когда починят автобус.

Компания-перевозчик "Столичная" до сих пор не отправила на место другой автобус. Пассажиры ожидают замены около заправки "Лукойл". По сообщениям, в автобусе сломался датчик.

"Из Великого Новгорода выехали на сломанном автобусе, наши жизни подвергали опасности до самой Окуловки (еле до нее дотянули). Теперь на заправке стоим более 15 часов, предоставленные сами себе. Сопровождающие живут своей жизнью, пассажиры своей выживают. На претензии долгого ожидания замены автобуса нам ответили, что они ничего не нарушают, так как по договору замена производится в течение 24 часов", – поделилась пассажирка автобуса.

Информации о том, когда заберут туристов из Окуловки, пока не поступало.