Ночью в СИЗО "Кресты" раздавался шум и крики

Из СИЗО "Кресты" после полуночи были слышны крики и шум, а также из окон с разных этажей что-то жгли. Жители близлежащих домов пожаловались на шум в социальных сетях.

По предварительной информации, причиной шума стал финал Евро-2020, который арестантам разрешил посмотреть начальник СИЗО.

Однако очевидцы сообщают, что это не первый инцидент. Периодически шум со стороны изолятора бывает слишком громким и жители не могут заснуть.