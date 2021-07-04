Пострадавшую на Кипре 11-летнюю девочку привезли в Петербург

В Петербург доставили 11-летнюю девочку после того, на Кипре у нее случилось нарушение мозгового кровообращения. У трапа самолёта юную пациентку встретил автомобиль скорой помощи. Девочку доставили в педиатрический университет.

"Город окажет семье всю необходимую помощь как в лечении, так и в прохождении реабилитации", — сообщил Александр Беглов.

Врач проводят углубленное обследование, после которого будет определена тактика лечения несовершеннолетней, также будет решен вопрос о необходимости хирургического вмешательства.

