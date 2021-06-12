В Петербурге фура снесла автомобиль на вантовом мосту

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовой фуры случилось вчера вечером 11 июня, в пятницу на юго-востоке Санкт-Петербурга. Момент аварии попал на видеорегистратора.

Видеорегистратор позади идущей машины запечатлел, как легковой автомобиль на Большом Обуховском мосту заехжает в так называемую мёртвую зону грузового автомобиля, после чего фура буквально снесла автомобиль и перевернула его.

Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованных в социальной сети "Вконтакте", находившиеся в машине девушка с молодым человеком смогли отделаться лёгкими травмами и испугом.