В Петербурге задержали тренера по плаванию по подозрению в педофилии

В СУ СК России сообщили, что в Санкт-Петербурге задержали 40-летнего тренера по плаванию и водному поло по подозрению в педофилии. По версии следствия, мужчина домогался до 11-летней девочки во время спортивных сборов в Анапе три года назад.

«На позднее 31 августа 2018 года подозреваемый, будучи тренером, во время спортивных сборов по синхронному плаванию, на территории пансионата, расположенного в городе Анапа, совершил действия сексуального характера в отношении школьницы, 2006 года рождения», — заявили в пресс-службе СК.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».