Пенсионер попытался обманом заманить девушку в квартиру, чтобы изнасиловать ее

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что житель Северной столицы пытался обманным путем заманить девушку к себе в квартиру, чтобы изнасиловать ее. Отметим, что насильником оказался 69-летний пенсионер, которого раньше уже судили за подобное деяние.

Мужчина пенсионного возраста под видом работодателя заманил 26-летнюю девушку к себе в квартиру якобы для устройства на работу. Когда женщина зашла в квартиру, петербуржец начал домогаться до нее, но та смогла отбиться. Тогда пенсионер закрыл дверь в комнату, но девушка смогла выбраться через окно.

После инцидента пострадавшая сразу же обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать преступника.