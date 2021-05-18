Между активистом "СтопХама" и петербурженкой завязалась драка

В Петербурге активисты «СтопХама» снимали ролик о Тайоте, которая была припаркована не по правилам. Вернувшаяся к своему автомобилю женщина, заметив происходящее, ударила одного из активистов в лицо кулаком.

За этим последовал ответный удар от блогера, однако другие мужчины помешали продолжению драки и растащили конфликтующих. Пострадавший в результате драки с автомобилисткой активист обратился с заявлением к сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщают в полиции, по данному делу подано два заявления.