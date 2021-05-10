В Суздальском озере обнаружили тело молодой девушки

В воскресенье, 9 мая, в Суздальском озере было обнаружено тело 26-летней петербурженки.

Труп извлекли из воды около 2 часов дня. Очевидцы сообщают, что на погибшей была куртка – девушка была одета по погоде. При ней нашли паспорт. О произошедшем сообщили в городском управлении МЧС.

Согласно информации, предоставленной ведомством, тело девушки находилось в озере от 6 до 8 часов. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины смерти девушки.