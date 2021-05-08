В Кировском районе автомобиль на полной скорости врезался в бетон

В Петербурге произошла серьезная авария на перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Кузнецова. Автомобиль на полной скорости влетел в бетонное ограждение. В результате у водителя сломаны ноги. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла в пятницу вечером, 7 мая, в Кировском районе. От удара о бетон Chevrolet резко подлетел вверх, а затем рухнула на газон. Водитель остался жив, но ему понадобилась помощь врачей и спасателей.

Кроме того, прохожие и проезжающие мимо водители не остались равнодушными. Много людей бросилось на помощь. В результате у мужчины диагностирован перелом обеих ног, а также травма головы. Водитель утверждает, что у машины отказали тормоза.