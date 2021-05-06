Четверо петербуржцев обокрали продуктовые магазины

В Петербурге задержали группировку воров, обкрадывающих продуктовые магазины. Четверо мужчин совершили нападения на «Магнит» и «Дикси» в среду, 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Первый инцидент произошел днем на улице Разъезжей. Злоумышленники вынесли продукты из магазина «Магнит». При покидании места происшествия мужчины распылили баллончик в продавца. Второй случая произошел вечером на улице Воронежской. В магазине «Дикси» воры также украли товары и распылили газ в продавца.

Полиция оперативно задержала группу из четырех мужчин. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.