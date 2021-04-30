Молодой человек в погонах избил врача за отказ делать прививку ребенку

В Петербурге военнослужащий напал с кулаками на врача-педиатра. Причиной конфликта стал отказ врача делать комплексную прививку ребенку. Инцидент произошел в пятницу, 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба СК СКР по Петербургу и области.

По версии следствия, 25-летний врач принял в кабинете молодую маму с восьмимесячным малышом. Мать требовала сделать прививку от дифтерии, столбняка и коклюша. Однако врач сообщил родителю о запрете делать комплексную прививку без особых показаний, связанным в первую очередь с опасностью для здоровья ребенка. В результате мама позвала на помощь 30-летнего мужа, который нанес множественные удары по участковому врачу ногами и руками.

На данный момент врачи диагностировали у педиатра травму головы. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».