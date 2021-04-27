В Петербурге скончалась вдова скульптора Романа Шустрова

Стало известно о смерти вдовы петербургского скульптора Романа Шустрова. Его жена, Мария Касьяненко, свела счеты с жизнью 26 апреля, в понедельник. О кончине сообщила тетя, Евгения Манро, на странице в Facebook.

По предварительной информации, женщина совершила самоубийство. Ей было 35-лет. Известно, что вдова скульптора была художницей. Накануне, 25 апреля, Мария Касьяненко скорбела по погибшему мужу. В этот день была годовщина смерти Романа Шустрова, погибшего в пандемию коронавируса.

Напомним, на набережной Карповки открыли памятник медикам, погибшим от коронавируса, скульптором которого стал Роман Шустров.