В центре Петербурга авария с внедорожником остановила движение трамваев

В Центральном районе Петербурга произошла авария с участием легкового автомобиля и внедорожника. В результате на время было парализовано движение трамваев. ДТП произошло днем 26 апреля, в понедельник. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились кадры с места происшествия. Известно, что на трамвайных путях столкнулись Chevrolet Lanos и Toyota Land Cruiser. ДТП произошло при развороте последнего из правого ряда. В результате движение трамваев оказалось невозможным в обе стороны.

Как сообщается в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» временно было остановлено движение от площади Стачек. Авария парализовала движение с 16:06 по 16:44.