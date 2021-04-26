Трое суток в Петербурге ищут 13-летнего мальчика

В Петербурге пропал подросток, проживающий в Кировском районе. 13-летний мальчик вышел из дома 23 апреля, вечером. Однако все еще не вернулся обратно. Поиском ребенка занимается полиция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Мама мальчика сообщает, что ее сын может заниматься попрошайничеством. Например, в общественном транспорте или на улицах города. Известно, что мальчик надел синюю куртку, на ней также есть коричневые и зеленые полоски. Ботинки на подростке также по цвету куртки – синие, а на голове была надета серая шапка.

Полиция просит откликнуться местных жителей, если заметят мальчика. Любую полезную информацию для поиска ребенка можно сообщить по номеру телефона «112».