У медсестры угнали Porsche Cayenne

В Петербурге у медсестры угнали автомобиль стоимость в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Автомобиль пропал в Центральном районе города в ночь на субботу, 24 апреля. О пропаже Porsche Cayenne заявил сын потерпевшей, работающий менеджером банка.

Владельцем угнанного автомобиля является 53-летняя медсестра. Известно, что машина 2010 года выпуска похищена с улицы Кирочная. Однако на улице и на стоянке камер не было.

На данный момент полиция разыскивает угонщиков Porsche Cayenne. К тому же, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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