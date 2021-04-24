На пешеходном переходе под колеса попали подростки на электросамокатах

В Петербурге произошло ДТП с участием подростков на электросамокатах. На девочек наехал автомобиль марки «Хонда». Инцидент произошел вечером 24 апреля, в субботу, на улице Наличная. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Предположительно, девочки-подростки передвигались на электросамокатах по пешеходному переходу. Один автомобиль остановился перед «зеброй», однако другой – сбил девочек. В результате «Хонда» травмировала 11-летнюю и 17-летнюю девочек.

Подростки были госпитализированы с различными травмами в Детскую больницу № 2 святой Марии Магдалины. У пострадавших диагностировали перелом стопы, ушиб подбородка и гематомы.