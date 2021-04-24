В Санкт-Петербурге четыре пункта металлолома закрыли за нелегальную деятельность

Сотрудники правоохранительных органов провели профилактические рейды на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По результатам рейдов были обнаружены нелегальные пункты приёма и переработки цветного и чёрного металлолома. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нелегальный бизнес был обнаружен на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области.

"Так, нарушения выявлены в пунктах на Мурманском шоссе, а также на улицах Весельная и Нижней Полевой. Установлено, что деятельность по приему, переработке, хранению и реализации лома металлов осуществлялась там без лицензии", - рассказала пресс-служба.

Указанные пункты приёма металла сейчас закрыты. Предпринимателям грозят не только штрафы, но и конфискация продукции из-за незаконной деятельности.