Смертельное ДТП на КАД: машины загорелись и полностью перегородили движение

В Петербурге произошло смертельное массовое ДТП на Кольцевой автодороге. Авария произошла вечером 22 апреля на 19-м километре внутреннего кольца. Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись, в результате чего последний загорелся. Водитель и пассажир погибли в огне. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС по Петербургу и области.

Известно, что фура столкнулась с грузовиком, у есть которого кран-манипулятор. Третьим участником ДТП стал легковой автомобиль, который загорелся. Возгорание удалось потушить, однако водителю и пассажиру выжить не удалось. Крупная авария полностью парализовала движение на время.

«С 19:30 мск движение на 39-м километре внутреннего кольца КАД открыто по четвертой полосе», - отмечают в "Упрдор Северо-Запад".