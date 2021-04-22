На Васильевском острове напали с ножом на сестру петербургского ученого

В Петербурге неизвестный мужчина напал на пенсионерку, угрожая ножом. Инцидент произошел в одном из домов Васильевского острова вечером 20 апреля. Злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Кроме того, 72-летняя пострадавшая оказалась сестрой советского и российского учёного-океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, член-корреспондента РАН Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова.

Известно, что нападавший был вооружен ножом и в подъезде дома №22 несколько раз ударил пенсионерку по голове. В результате пострадавшую доставили в больницу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).